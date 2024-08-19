Три грузовика загорелись на стоянке в районе Восточного обхода Краснодара

Пожар произошел вечером 19 августа на улице Уральской. Столб черного дыма заметили очевидцы.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 18:03.

Прибывшие на место подразделения установили, что загорелись 3 грузовых автомобиля на общей площади 60 кв. м. В 18:15 пожар локализовали.

На месте работают 12 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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