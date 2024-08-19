Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Три грузовика загорелись на стоянке в районе Восточного обхода Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-gruzovika-zagorelis-na-stoyanke-v-rajone-vostochnogo-obhoda-krasnodara
Три грузовика загорелись на стоянке в районе Восточного обхода Краснодара
Фото t.me/avtomobkrd

Пожар произошел вечером 19 августа на улице Уральской. Столб черного дыма заметили очевидцы.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 18:03.

Прибывшие на место подразделения установили, что загорелись 3 грузовых автомобиля на общей площади 60 кв. м. В 18:15 пожар локализовали.

На месте работают 12 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске за день произошло два пожара с автомобилями.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях