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Три грузовика столкнулись в Тихорецком районе, водителя зажало в салоне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-gruzovika-stolknulis-v-tihoretskom-rajone-voditelya-zazhalo-v-salone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Три грузовика столкнулись в Тихорецком районе, водителя зажало в салоне
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла днем 29 января на трассе Р-217 «Кавказ» в районе перекрестка Тихорецк — Фастовецкая.

Спасатели прибыли на место аварии. Двум водителям помощь не потребовалась, а третьего зажало в салоне. Его деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали врачам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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