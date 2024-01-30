Три грузовика столкнулись в Тихорецком районе, водителя зажало в салоне

Авария произошла днем 29 января на трассе Р-217 «Кавказ» в районе перекрестка Тихорецк — Фастовецкая.

Спасатели прибыли на место аварии. Двум водителям помощь не потребовалась, а третьего зажало в салоне. Его деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали врачам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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