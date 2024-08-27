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Три гранаты и 150 патронов времен войны нашли у ж/д путей в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-granaty-i-150-patronov-vremen-vojny-nashli-u-zh-d-putej-v-krymskom-rajone
Три гранаты и 150 патронов времен войны нашли у ж/д путей в Крымском районе
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Опасные находки обнаружил рабочий, выполнявший земляные работы по подготовке участка для установки ограждений рядом с хутором Красным.

Мужчина заметил в земле ржавые металлические предметы, напоминающие боеприпасы. Он немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты ОМОНа.

Обследовав участок, они подняли на поверхность три гранаты РГД-33 и 150 патронов калибра 7.62 мм для советских винтовок.

Все найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны специалисты обследовали и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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