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Три грабежа и две кражи за один день совершил житель Каневского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-grabezha-i-dve-krazhi-za-odin-den-sovershil-zhitel-kanevskogo-rajona
Три грабежа и две кражи за один день совершил житель Каневского района
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Личность подозреваемого установили по отпечаткам пальцев на местах преступлений. Мужчину задержали, он находится под стражей.

По данным следствия, 48-летний мужчина ночью через незапертую дверь зашел в один из домов в станице Каневской. Оттуда он вынес телевизор. После этого забрал видеорегистратор и два паспорта из припаркованной у дома машины. Далее злоумышленник попытался ограбить салон сотовой связи. Он требовал у продавца 30 тыс. рублей, однако женщина отказалась, и подозреваемый ушел.

Не получив желаемого в салоне сотовой связи, он направился в офис микрозаймов, где попытался оформить кредиты на украденные паспорта. Кроме того, он потребовал отдать выручку из кассы. Забрав около 30 тыс. рублей и мобильный телефон, мужчина скрылся. После этого он пришел в заведение быстрого питания и, угрожая насилием, потребовал от продавца отдать ему золотую цепочку с крестиком. Однако женщина сумела выбежать на улицу и попросить помощи у полицейских.

Подозреваемого задержали. На него завели три уголовных дела за грабежи и кражу. Ему грозит до шести лет колонии. Также продолжается расследование кражи видеорегистратора и паспортов. В настоящее время проводится экспертиза, злоумышленник находится под стражей.

У подозреваемого изъяли часть похищенных денег, мобильный телефон, телевизор и видеорегистратор, которые вернут законным владельцам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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