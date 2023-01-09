Три грабежа и две кражи за один день совершил житель Каневского района

Личность подозреваемого установили по отпечаткам пальцев на местах преступлений. Мужчину задержали, он находится под стражей.

По данным следствия, 48-летний мужчина ночью через незапертую дверь зашел в один из домов в станице Каневской. Оттуда он вынес телевизор. После этого забрал видеорегистратор и два паспорта из припаркованной у дома машины. Далее злоумышленник попытался ограбить салон сотовой связи. Он требовал у продавца 30 тыс. рублей, однако женщина отказалась, и подозреваемый ушел.

Не получив желаемого в салоне сотовой связи, он направился в офис микрозаймов, где попытался оформить кредиты на украденные паспорта. Кроме того, он потребовал отдать выручку из кассы. Забрав около 30 тыс. рублей и мобильный телефон, мужчина скрылся. После этого он пришел в заведение быстрого питания и, угрожая насилием, потребовал от продавца отдать ему золотую цепочку с крестиком. Однако женщина сумела выбежать на улицу и попросить помощи у полицейских.

Подозреваемого задержали. На него завели три уголовных дела за грабежи и кражу. Ему грозит до шести лет колонии. Также продолжается расследование кражи видеорегистратора и паспортов. В настоящее время проводится экспертиза, злоумышленник находится под стражей.

У подозреваемого изъяли часть похищенных денег, мобильный телефон, телевизор и видеорегистратор, которые вернут законным владельцам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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