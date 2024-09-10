Три городских пляжа благоустроят в Новороссийске по нацпроекту

Предприятиям санаторно-курортного и туристского комплекса города-героя одобрили получение субсидии на развитие туристской инфраструктуры.

Краевой конкурс провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Заявки одобрили четырем предприятиям Новороссийска.

Так, к следующему курортному сезону в городе-герое обновят три городских пляжа: «Кристал-2», «На мысе» и «Широкая балка». Средняя стоимость каждого проекта — около 14,5 млн рублей.

Кроме того, обустроят один из туристических маршрутов в агротуристическом комплексе Park Home, стоимость проекта — 6,4 млн рублей.

Всего на развитие пляжных территорий в Новороссийске выделено 29,9 млн рублей субсидий, на обустройство турмаршрутов — 4,3 млн рублей.

«За счет средств субсидии уже благоустроена пляжная территория в Мысхако, установлены арт-объекты в агротуристическом комплексе «Шато Пино», обустроена входная группа на винодельне «Имение Сикоры». Центром винного туризма Абрау-Дюрсо и винодельней «Мысхако» получена субсидия на модернизацию туристского ресурса», — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Читайте также: «Тихий» сквер сделают вокруг «Братской могилы» в Новороссийске.