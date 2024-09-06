«Тихий» сквер сделают вокруг «Братской могилы» в Новороссийске

Концепцию благоустройства мемориала «Братская могила советских воинов» в селе Мысхако сформировали с учетом пожеланий местных жителей.

Среди предложений по благоустройству — организация «тихого» сквера с минимальным вмешательством в существующий ландшафт, озеленение территории, обновление плитки, установку урн и скамеек.

Также жители предложили создать систему навигации с информацией об объектах, посвященных Великой Отечественной войны, организовать смотровую площадку и установить арт-объекты с именами воинов, захороненных в братской могиле.

«С общественностью и начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края обсудили благоустройство территории «Братская могила советских воинов» в Мысхако. При формировании общественных пространств памятных мест используем практику соучастного проектирования», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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