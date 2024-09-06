Более 4 тыс. инициатив поступило на публичные слушания по генплану Новороссийска

Заключение по итогам публичных слушаний по проекту генплана опубликовала мэрия города-героя.

Согласно документу, комиссия обработала более 4 тыс. предложений организаций и местных жителей.

Свыше 250 предложений касались исключения земель из состава особо ценных сельхозугодий. Для них определили другие функциональные зоны — садоводство или жилую застройку. Практически все предложения отклонила комиссия публичных слушаний — постановление губернатора Кубани от 2006 года определяет их статус как особо ценных сельхозземель.

Еще одна категория предложений относилась к изменению других функциональных зон для застройки индивидуальным жильем. Большинство из них также отклонили.

Всего комиссия одобрила 666 предложений из 4 тыс. 58 поступивших. В основном рекомендовали инициативы об отнесении отдельных массивов к функциональным зонам садоводства и сельхозиспользования. Кроме того, приняли часть предложений экологов об отнесении участков к зонам лесов, озелененных и рекреационных территорий общего пользования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске отказались от планов строительства нового кладбища с крематорием.