Три года строгого режима: пьяный кавалер угнал иномарку, чтобы съездить к девушке в Краснодар
Туапсинский районный суд приговорил ранее судимого 34-летнего жителя Ростовской области к трем годам в колонии строгого режима.
По данным следствия, в поселке Джубга мужчина ночью увидел припаркованный автомобиль Volkswagen Jetta. Он решил угнать машину, чтобы поехать в Краснодар к своей девушке. Сообщается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он забрался в салон иномарки, запустил двигатель ключом, который хозяин оставил в замке зажигания, и уехал. На трассе мужчина не справился с управлением и выехал на обочину. Там он врезался в ограждение и сильно повредил машину. После этого скрылся с места аварии.
Мужчину задержали и заключили под стражу. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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