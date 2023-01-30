Три фрукта, помогающие при нарушениях сна

Многие из нас после рабочего дня с трудом засыпают, спят беспокойно, просыпаются и не могут затем снова уснуть. Тревожный, плохой сон — типичная проблема современного человека!

По данным медицинских исследований до 40% взрослых людей периодически страдают бессонницей в течение года. Вашими помощниками в преодолении этой напасти могут стать вкусные и полезные фрукты, содержащие «сонные» компоненты. В сочетании с теплой ванной, прогулкой на свежем воздухе, чашечкой ромашкового чая или даже сами по себе они помогут обеспечить вам качественный сон.

Бананы

В бананах любых сортов содержится калий, магний, триптофан, мелатонин и витамины, способствующие сну.

Сомнологи называют бананы «снотворным в кожуре» из-за высокого содержания триптофана и мелатонина.

Киви

Плоды киви — отличный источник витамина С и серотонина. Многочисленные исследования показывают, что употребление киви за два часа до сна обеспечивает быстрое засыпание и поддерживает крепкий сон. Кроме того витамины и микроэлементы, содержащиеся в плодах киви, благоприятно влияют на сердечную деятельность, а также улучшают здоровье пищеварительной системы.

Вишня

Вишня в наших широтах продукт сезонный. Но! Ни чего не мешает заменить свежие ягоды сушеными, вареньем, вишневым сиропом или соком.

Варенье из вишен, приготовленное летом, также способно положительно повлиять на ваш сладкий сон.

Небольшой стакан вишневого сока или чашка ромашкового чая с вишневым сиропом повысят уровень мелатонина в организме, что поможет вам легче заснуть.

Но следует помнить, что фрукты, поддерживающие хороший сон, — не снотворное! Организм должен успеть их переварить и усвоить питательные вещества, в частности тот самый гормон мелатонин, который в них содержится и отвечает за здоровый сон. Поэтому принимать их нужно за полтора-два часа до сна.

Также важно понимать, что тяжелую и хроническую бессонницу, связанную с различными болезнями, без помощи врачей одними фруктами вылечить невозможно. Но они способны улучшить состояние тех, кто страдает эпизодическими расстройствами сна.