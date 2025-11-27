Три финалиста проекта «Герои Кубани» прошли первый модуль стажировок в Сочи

О завершении первого этапа стажировок в местных и краевых органах власти регионального кадрового проекта 27 ноября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, все финалисты проекта «Герои Кубани» успешно прошли первый модуль. Среди финалистов конкурса трое проходили обучение в Сочи. Их наставником стал глава города Андрей Прошунин.

В городе-курорте для каждого разработали специальный план из теоретических и практических занятий. Большая часть программы была направлена на получение реального опыта управленческой работы. Свои силы участники кадрового конкурса для ветеранов СВО пробовали в департаменте финансов, управлении по делам казачества и военным вопросам, а также в сферах информационной и кадровой политики.

«Сейчас участники проекта получают новые знания в рамках второго очного модуля обучающей программы. Желаю нашим защитникам успехов», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», второй модуль программы «Герои Кубани» стартовал в Краснодарском крае. Главной темой модуля образовательной программы «Герои Кубани» стали экономика и финансы.

