Три двойни родились за сутки в Краснодарском крае

На Кубани за последние сутки родился 171 ребенок: 96 мальчиков и 75 девочек, в том числе — три двойни.

В Краснодаре родились 80 малышей, в Сочи — 23, в Армавире — 8, в Анапе — 5, в Геленджике — 4 малыша.

В Крымском районе на свет появились 5 детей, в Северском и Туапсинском — по 4 ребенка. В Выселковском, Белореченском, Кавказском, Курганинском и Усть-Лабинском — по 3 малыша.

В Лабинском и Тбилисском районах родились по одной девочке, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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