Три двойни родились за сутки в Краснодарском крае

На Кубани за последние сутки родился 141 ребенок — 72 мальчика и 69 девочек.

В Краснодаре на свет появилось 77 детей, в Сочи — 16, в Новороссийске — 7, в Темрюкском районе — 5, в Армавире и Анапе — по 4. В Усть-Лабинском, Гулькевичском и Апшеронском района появилось по 3 новорожденных.

Славянский, Курганинский и Крымский районы прибавили к своему населению по одной девочке, а Белореченский, Белоглинский и Каневской районы — по одному мальчику.

Кроме того, за сутки на Кубани на свет появились три двойни, сообщил глава краевого минздрава Евгений Филиппов.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть Ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» — написал министр в Telegram.

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