Три дома и трава загорелись на площади 850 кв. метров под Краснодаром

Сообщение о крупном пожаре на улице Березовой в СНТ «Авиатор» в поселке Белозерном поступило диспетчеру 19 августа в 12:49.

Пожарные подразделения прибыли на место в 13:03 и установили, что горят три частных дома и трава. В 13:44 пожар локализовали на общей площади 850 кв. м.

К тушению пожара привлекли 35 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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