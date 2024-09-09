Три девушки сгорели в машине после ДТП на Кубани
Происшествия
09.09.2024 07:20
Авария произошла 8 сентября около 20:00 на трассе «Гулькевичи — Кропоткин» в Гулькевичском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2115» на левом закруглении дороги не справилась с управлением, съехала с трассы и взрезалась в дерево, после чего автомобиль загорелся.
В результате ДТП погибли жительницы Кропоткина 24, 22 и 17 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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