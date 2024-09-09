Три девушки сгорели в машине после ДТП на Кубани

Авария произошла 8 сентября около 20:00 на трассе «Гулькевичи — Кропоткин» в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2115» на левом закруглении дороги не справилась с управлением, съехала с трассы и взрезалась в дерево, после чего автомобиль загорелся.

В результате ДТП погибли жительницы Кропоткина 24, 22 и 17 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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