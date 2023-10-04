Три девушки из Краснодарского края вышли в финал конкурса «Мисс Россия»

Онлайн-голосование за финалисток Национального конкурса «Мисс Россия» запустили на официальном сайте конкурса.

Всего в финал конкурса красоты вышли 50 девушек. Краснодарский край представляют 20-летняя Елизавета Василенко из Сочи, 18-летняя Анастасия Веснинова из Краснодара и 22-летняя Ксения Захарченко.

Десять участниц, которые наберут больше всего голосов зрителей, попадут в топ-20 попадут. Еще десять финалисток отберет жюри.

Имя победительницы станет известно 8 октября на торжественной церемонии финала «Мисс Россия 2023», сообщает пресс-служба конкурса.

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