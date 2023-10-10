Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Авария произошла утром 9 октября на 3 км автодороги Мостовской — Баговская — Узловой.

Предварительно, 33-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справилась с управлением на скользкой дороге и допустила занос. Она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 30-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и 29-летний пассажир «семерки». Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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