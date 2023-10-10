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КамАЗ смял микроавтобус после столкновения на трассе в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamaz-smyal-mikroavtobus-posle-stolknoveniya-na-trasse-v-temryukskom-rajone
КамАЗ смял микроавтобус после столкновения на трассе в Темрюкском районе
Фото t.me/omvd_temryuk

Авария произошла 9 октября около 21:00 на 89 км трассы «Новороссийск — Керчь».

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Ford Transit ехал со стороны станицы Старотитаровской. Он не уступил дорогу КамАЗу под управлением 37-летнего жителя Армавира, который ехал со стороны Новороссийска в Керчь, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП оба водителя, а также двое пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.

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