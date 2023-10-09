Машина провалилась в траншею на дороге в Краснодаре

Авария произошла утром 9 октября возле Пашковской переправы в Краснодаре.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что легковушка отечественного производства въехала в траншею, вырытую на проезжей части вдоль обочины.

Автомобиль снес дорожное ограждение и провалился в канаву глубиной около 1 м и длиной около 3-4 м двумя правыми колесами. В таком положении легковушка осталась ждать эвакуатор.

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