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Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП на скользкой дороге под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-na-skolzkoj-doroge-pod-anapoj
Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП на скользкой дороге под Анапой
Фото Противопожарной службы Краснодарского края

Авария произошла вечером 27 ноября на 71 км автодороги Уташ — Джигинка.

На дороге столкнулись два кроссовера. Водитель одного из них допустил занос на скользкой проезжей части, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем.

В результате ДТП пострадали три человека. Они оказались зажатыми в покореженном кроссовере. Прибывшие на место спасатели отключили АКБ и деблокировали пострадавших из машины, сообщает пресс-служба Противопожарной службы Краснодарского края.

Читайте также: автомобиль разорвало на части в ДТП на Кубани, пострадавшего деблокировали спасатели. Авария с участием двух автомобилей произошла 23 ноября на трассе Лабинск — станица Зассовская.

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