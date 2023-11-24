Машину разорвало на части в ДТП на Кубани, пострадавшего деблокировали спасатели

Авария с участием двух автомобилей произошла 23 ноября на трассе Лабинск — станица Зассовская в Лабинском районе.

По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии в покореженной машине зажало мужчину.

На место аварии вызвали спасателей Лабинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели прибыли на место ДТП, извлекли пострадавшего из автомобиля и предали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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