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Три человека пострадали в жестком ДТП с КамАЗом в Кавказском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-postradali-v-zhestkom-dtp-s-kamazom-v-kavkazskom-rajone
Три человека пострадали в жестком ДТП с КамАЗом в Кавказском районе
Фото Госавтоинспекции Кавказского района

Авария произошла 21 января в 20:50 в станице Казанской на пересечении улицы Красной и переулка Бирючий.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стоящий грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легковушки, в том числе младенец 2022 года рождения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района.

Читайте также: четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в Славянске-на-Кубани. Авария с пострадавшими произошла 21 января около 20:30 на улице Юных Коммунаров.

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