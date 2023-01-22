Три человека пострадали в жестком ДТП с КамАЗом в Кавказском районе

Авария произошла 21 января в 20:50 в станице Казанской на пересечении улицы Красной и переулка Бирючий.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стоящий грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легковушки, в том числе младенец 2022 года рождения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района.

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