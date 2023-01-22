Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в Славянске-на-Кубани

Авария с пострадавшими произошла 21 января около 20:30 на улице Юных Коммунаров.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan двигался по второстепенной дороге и при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество пассажирскому микроавтобусу Hyundai, который ехал по главой дороге, и столкнулся с ним.

После столкновения оба автомобиля врезались в деревья. В результате ДТП четыре пассажира маршрутки получили травмы. Их госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Еще шести пассажирам микроавтобуса оказали разовую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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