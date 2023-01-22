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Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в Славянске-на-Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-passazhira-marshrutki-postradali-v-dtp-s-inomarkoj-v-slavyanske-na-kubani
Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с иномаркой в Славянске-на-Кубани
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария с пострадавшими произошла 21 января около 20:30 на улице Юных Коммунаров.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan двигался по второстепенной дороге и при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество пассажирскому микроавтобусу Hyundai, который ехал по главой дороге, и столкнулся с ним.

После столкновения оба автомобиля врезались в деревья. В результате ДТП четыре пассажира маршрутки получили травмы. Их госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Еще шести пассажирам микроавтобуса оказали разовую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель иномарки сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Кущевском районе. ДТП с пострадавшими произошло 21 января около 18:30 в станице Кущевской.

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