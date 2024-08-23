Три человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке в Армавире

Авария произошла 22 августа около 9:00 на пересечении улиц Горького и Комсомольской.

Предварительно, 43-летний водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество машине Hyundai Accent и врезался в нее.

В результате происшествия пострадали водитель Toyota, 44-летний водитель Hyundai и его 22-летний пассажир. Их с травмами госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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