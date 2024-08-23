Два старых ВАЗа столкнулись в лобовом ДТП в Анапе, есть погибший и пострадавшие

Смертельная авария произошла утром 23 августа в селе Варваровка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2107» выехал на встречную полосу, где на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2106.

В результате ДТП виновник аварии — водитель «семерки» погиб на месте происшествия. Три пассажира «шестерки», в том числе 12-летний ребенок, получили серьезные травмы. Их госпитализировали с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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