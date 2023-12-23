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Три человека пострадали в ДТП возле «Магнита» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-postradali-v-dtp-vozle-magnita-v-krasnodare
Три человека пострадали в ДТП возле «Магнита» в Краснодаре
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Авария произошла вечером 22 декабря на улице Солнечной возле супермаркета «Магнит».

По предварительным данным, столкнулись две легковушки. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в другую машину. От удара ее откинуло на тротуар возле пешеходного перехода, где люди ждали зеленый сигнал светофора.

На место аварии прибыли три бригады скорой медицинской помощи. Выяснилось, что пострадали три человека, им на месте оказали необходимую помощь, сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

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