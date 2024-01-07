Три человека пострадали в ДТП с тремя иномарками в центре Краснодара

Авария произошла 7 января около 9:05 на пересечении улиц Красной и Северной рядом с ТРЦ «Галерея».

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что один из автомобилей вылетел на газон в пешеходной зоне.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai двигался по улице Северной. Он проехал на красный и врезался в Toyota, двигавшуюся по улице Красной со стороны улицы Хакурате. От удара ее отбросило на автомобиль аналогичной марки черного цвета.

Этот автомобиль изменил траекторию движения, вылетел на газон и врезался в столб. В результате пострадал виновник аварии, 37-летний водитель Hyundai, его 43-летний пассажир, а также 36-летний водитель черной Toyota. Всех пострадавших доставили в больницу.

«Вместе с тем в отношении водителей автомобилей Toyota составили административные протоколы за нарушение правил автострахования. Они не были вписаны в полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Каждого оштрафовали на 500 рублей. По факту ДТП проводится проверка. По результатам будет принято законное решение с учетом оценки причиненного пострадавшим вреда здоровью», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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