Пьяный лихач на BMW врезался в дерево в Горячем Ключе, пассажир иномарки погиб

Смертельное ДТП произошло 6 января около 16:20 на трассе рядом с селом Фанагорийским.

По предварительным данным, 27-летний водитель одолжил автомобиль BMW Х5 у своего знакомого, с которым отдыхал на одной из баз отдыха в селе Фанагорийском. Он превысил скорость. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии 17-летний пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя госпитализировали с травмами, медосвидетельствование установило, что он находился в состоянии опьянения. Еще одному пассажиру оказали разовую медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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