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Пенсионерка погибла под колесами легковушки в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-pogibla-pod-kolesami-legkovushki-v-tuapse
Пенсионерка погибла под колесами легковушки в Туапсе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП со смертельным исходом произошло 6 января около 18:55, 66-летняя женщина-пешеход скончалась на месте.

По предварительным данным, 22-летний местный житель за рулем LADA Samara двигался со стороны улицы Киевской в сторону улицы Бондаренко. Он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии пожилая женщина умерла до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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