Три человека получили тяжелые травмы в ДТП в Тихорецком районе

Авария произошла в ночь на 8 марта на трассе «Кавказ». Столкнулись три автомобиля.

«На федеральной автодороге «Кавказ» произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В жесткой аварии серьезно пострадали три человека. Спасатели прибыли на место ДТП первыми. Деблокировали троих пострадавших с тяжелыми травмами, оказали первую помощь и контролировали их состояние до прибытия медицинских работников», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

По прибытию медиков спасатели помогли перенести пострадавших в машины скрой помощи. Всех пострадавших в ДТП госпитализировали.

Читайте также: водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Усть-Лабинском районе.