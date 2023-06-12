Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Три человека погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-pogibli-v-zhestkom-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Три человека погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла вечером 12 июня в Крымском районе на автодороге «Крымск — Джигинка».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автомобиль Mazda.

В результате ДТП погибли три человека: водители автомобилей и 15-летний пассажир «Нивы». Пассажирка Mazda получила тяжелые травмы, ее доставили в реанимацию Крымской ЦРБ.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: четыре машины собрались в «паравозик» в массовом ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла 12 июня в Славянске-на-Кубани в районе зернового элеватора.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях