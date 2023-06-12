Три человека погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 12 июня в Крымском районе на автодороге «Крымск — Джигинка».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автомобиль Mazda.

В результате ДТП погибли три человека: водители автомобилей и 15-летний пассажир «Нивы». Пассажирка Mazda получила тяжелые травмы, ее доставили в реанимацию Крымской ЦРБ.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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