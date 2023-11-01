Три человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла днем 1 ноября в Лабинском районе.

По предварительной информации, 39-летняя женщина с пассажирами ехала из Армавира в Мостовский район на автомобиле Lada Granta. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП погибла водитель Granta и двое ее пассажиров. Еще два пассажира легковушки — ребенок и женщина получили серьезные травмы, их госпитализировали в Лабинскую ЦРБ.

Госавтоинспекторы вскоре прибыли на место аварии и организовали безопасное движение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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