Три человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае
Смертельная авария произошла днем 1 ноября в Лабинском районе.
По предварительной информации, 39-летняя женщина с пассажирами ехала из Армавира в Мостовский район на автомобиле Lada Granta. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял 33-летний водитель.
В результате ДТП погибла водитель Granta и двое ее пассажиров. Еще два пассажира легковушки — ребенок и женщина получили серьезные травмы, их госпитализировали в Лабинскую ЦРБ.
Госавтоинспекторы вскоре прибыли на место аварии и организовали безопасное движение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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