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Три человека погибли в пожарах за новогодние праздники в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-pogibli-v-pozharah-za-novogodnie-prazdniki-v-krasnodarskom-krae
Три человека погибли в пожарах за новогодние праздники в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Всего с 1 по 9 января в регионе зафиксировали более 100 пожаров. Огнеборцы все их потушили в короткий срок.

В результате возгораний в крае погибли три человека. Для сравнения, в прошлые новогодние праздники на Кубани из-за пожаров погибли семь человек. Кроме того, при тушении огня трех человек спасли и еще 38 эвакуировали.

Для того, чтобы избежать возгораний, специалисты рекомендуют не заряжать гаджеты ночью, не перегружать сеть электроприборами, а также не оставлять детей без присмотра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Армавире во время пожара в гараже погиб 76-летний пенсионер. Возгорание произошло вечером 8 января в гаражном кооперативе Промзоны.

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