Три человека погибли в ночном пожаре под Краснодаром

Возгорание произошло в ночь на 16 апреля в одном из частных домов поселка Зеленопольского.

По версии следствия, в момент пожара в доме находились 67-летняя женщина, а также ее брат и сын. Увидев огонь, соседи вызвали на место экстренные службы. При тушении пожара спасатели обнаружили тела погибшей семьи. Возможная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

По факту гибели людей при пожаре в доме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч.3 ст. 109 УК РФ. Следователь осмотрел место происшествия. Назначили проведение нескольких экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пожаре поступила диспетчеру в 3:55. Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что частный дом загорелся на площади 80 кв. метров. В 4:43 пожар в доме локализовали, а в 5:40 полностью ликвидировали. На месте работали 13 пожарных и 4 единицы техники.