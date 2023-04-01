Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 1 апреля на трассе Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк.

ДТП произошло в 5:40. По предварительным данным, 63- летний житель Крымска на Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения. Там иномарка протаранила грузовик MAN с полуприцепом.

После удара грузовик наехал на припаркованный на обочине Volvo с прицепом. Грузовик MAN и Hyundai снесло с автодороги.

В ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчины 51 и 29 лет. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Читайте также: дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР.

Статьи
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Что такое дробное питание: правда и мифы
Что такое дробное питание: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
  2. Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
  3. В Краснодаре по новой трамвайной ветке на улице Московской за год перевезли 32 млн пассажиров
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях