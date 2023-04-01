Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Происшествия
01.04.2023 11:27
Смертельная авария произошла 1 апреля на трассе Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк.
ДТП произошло в 5:40. По предварительным данным, 63- летний житель Крымска на Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения. Там иномарка протаранила грузовик MAN с полуприцепом.
После удара грузовик наехал на припаркованный на обочине Volvo с прицепом. Грузовик MAN и Hyundai снесло с автодороги.
В ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира — мужчины 51 и 29 лет. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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