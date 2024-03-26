Три человека погибли при пожаре в частном доме в Туапсе

Частный дом на улице Ереванской полностью сгорел меньше чем за час.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Туапсинсинского района Евгения Шевченко, на месте пожара нашли тела троих погибших.

«Дом практически сгорел полностью. На месте ЧС найдены три обгоревших трупа: пожилые мужчина и женщина, а также мужчина, предположительно 1972 года рождения. На месте работает следственная группа. Причины пожара выясняются», — цитируют Евгения Шевченко «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар площадью 150 кв. м произошел ночью 26 марта в частном доме на улице Ереванской. В 0:34 возгорание локализовали, в 0:47 ликвидировали открытое горение. В 0:58 пожар полностью потушили.