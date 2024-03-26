Частный дом загорелся в Туапсе на площади 150 кв. метров

Пожар произошел ночью 26 марта в частном доме на улице Ереванской.

Видео с места возгорания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что огонь охватил большую часть кровли, некоторые языки пламени угрожают проходящей рядом с домом газовой трубе.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона 225 марта в 23:48. Прибывшие на место подразделения установили, что возгорание произошло в частном доме на площади 150 кв. м.

В 0:34 пожар локализовали, в 0:47 ликвидировали открытое горение. В 0:58 возгорание полностью потушили.

На месте работали 41 человек и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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