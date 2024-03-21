Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Крыша жилого двухэтажного дома загорелась в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-zhilogo-dvuhetazhnogo-doma-zagorelas-v-sochi
Крыша жилого двухэтажного дома загорелась в Сочи
Фото t.me/sochitypical

Пожар на улице Чекменева начался 21 марта около 7:00. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На записи видно сильное пламя над крышей двухэтажного дома.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поступило в 7:04. Прибыв на место в 7:14, пожарные установили, что горит двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь охватил 50 кв. м. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: автомобиль такси загорелся на ходу в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях