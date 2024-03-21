Крыша жилого двухэтажного дома загорелась в Сочи

Пожар на улице Чекменева начался 21 марта около 7:00. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На записи видно сильное пламя над крышей двухэтажного дома.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поступило в 7:04. Прибыв на место в 7:14, пожарные установили, что горит двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь охватил 50 кв. м. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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