Крыша жилого двухэтажного дома загорелась в Сочи
Происшествия
21.03.2024 08:01
Пожар на улице Чекменева начался 21 марта около 7:00. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На записи видно сильное пламя над крышей двухэтажного дома.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поступило в 7:04. Прибыв на место в 7:14, пожарные установили, что горит двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь охватил 50 кв. м. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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