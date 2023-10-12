Три человека погибли при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом

По данным Минобороны РФ, 11 октября около 23:50 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, обломки беспилотника упали на жилые дома, при этом один дом загорелся.

«Фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается», — написал Гладков в своем Telegram.

Глава области уточнил, что пострадавшие — мужчина и женщина. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, ног и рук. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом ноги и сотрясение головного мозга.

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