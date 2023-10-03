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Обломки беспилотника выбили окна жилого дома в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblomki-bespilotnika-vybili-okna-zhilogo-doma-v-sevastopole
Обломки беспилотника выбили окна жилого дома в Севастополе
Фото t.me/razvozhaev

После срабатывания системы ПВО части БПЛА упали на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке.

Об этом 3 октября сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. При падении обломков никто не пострадал, но в нескольких квартирах выбило стекла.

«Специалисты спасательной службы выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов.  Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности. Доверяйте информации только из официальных источников», — написал Михаил Развожаев в Telegram.

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