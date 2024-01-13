Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП на встречке в Адыгее

Смертельная авария произошла 13 января около 18:00 на 35-м километре федеральной трассы А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск недалеко от аула Понежукай в Теучежском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с автомобилем Nissan.

В результате ДТП на месте погибли три человека. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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