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Пожилой водитель иномарки погиб в жестком лобовом ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-inomarki-pogib-v-zhestkom-lobovom-dtp-na-kubani
Пожилой водитель иномарки погиб в жестком лобовом ДТП на Кубани
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 12 января на 12 км автодороги Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск в Белореченском районе.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Toyota Corolla нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся лоб в лоб с автомобилем Kia.

В результате ДТП водитель Toyota погиб от полученных травм. Водитель и пассажир Kia получили серьезные травмы, их доставили в центральную районную больницу Адыгейска.

На месте лобовой аварии работали сотрудники полиции. Они организовали безопасное движение на этом участке дороги, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Темрюкском районе в ДТП на перекрестке погиб 61-летний водитель. Смертельная авария произошла 10 января около 14:00 на пересечении улицы Коммунистической и переулка Ильича в станице Старотитаровской.

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