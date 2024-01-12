Пожилой водитель иномарки погиб в жестком лобовом ДТП на Кубани

Смертельная авария произошла 12 января на 12 км автодороги Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск в Белореченском районе.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Toyota Corolla нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся лоб в лоб с автомобилем Kia.

В результате ДТП водитель Toyota погиб от полученных травм. Водитель и пассажир Kia получили серьезные травмы, их доставили в центральную районную больницу Адыгейска.

На месте лобовой аварии работали сотрудники полиции. Они организовали безопасное движение на этом участке дороги, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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