Три боеприпаса времен войны нашли прохожие на берегу Кубани в Краснодаре

Предметы, напоминающие боеприпасы, обнаружили на берегу реки Кубань в Западном округе Краснодара. На место незамедлительно выхвали специалистов.

Прибыв на место, взрывотехники Росгвардии обследовали находки. Выяснилось, что это один 45 мм и два 105 мм артиллерийских снаряда. Вероятно, они оказались на поверхности, когда река обмелела.

Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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