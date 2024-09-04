Более 40 боеприпасов нашли во время рытья каналов для орошения на Кубани
Происшествия
04.09.2024 13:16
В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Крымском районе рабочие рыли в поле каналы для орошения и заметили подозрительные предметы.
По словам рабочих, из-под земли виднелись несколько ржавых металлических предметов. Информацию об этом незамедлительно передали правоохранителям.
Специалисты регионального управления Росгвардии прибыли на место и осмотрели 46 найденных боеприпасов. Их идентифицировали как 27 ручных гарант, 16 минометных мин и три артиллерийских снаряда периода времен Великой Отечественной войны.
С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования ОМОН «Пластун» уничтожила все найденные боеприпасы.
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