Более 40 боеприпасов нашли во время рытья каналов для орошения на Кубани

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Крымском районе рабочие рыли в поле каналы для орошения и заметили подозрительные предметы.

По словам рабочих, из-под земли виднелись несколько ржавых металлических предметов. Информацию об этом незамедлительно передали правоохранителям.

Специалисты регионального управления Росгвардии прибыли на место и осмотрели 46 найденных боеприпасов. Их идентифицировали как 27 ручных гарант, 16 минометных мин и три артиллерийских снаряда периода времен Великой Отечественной войны.

С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования ОМОН «Пластун» уничтожила все найденные боеприпасы.

Читайте также: авиабомбу времен войны нашли около федеральной трассы в Новороссийске.