Авиабомбу времен войны нашли около федеральной трассы в Новороссийске

Авиационную бомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в районе 12 км трассы М-4 «Дон».

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков сообщил, что боеприпас находился в 300 м от проезжей части.

«Ожидаем саперов Донского спасательного центра МЧС России. Уничтожение снаряда будет произведено сегодня на полигоне Раевском примерно в промежутке с 15:00 до 16:00», — написал Яменясков в Telegram.

Он призвал жителей и гостей Новороссийска сохранять спокойствие и заверил, что все меры безопасности предприняты.

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