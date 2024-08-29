Авиабомбу времен войны нашли около федеральной трассы в Новороссийске
Происшествия
29.08.2024 13:56
Авиационную бомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в районе 12 км трассы М-4 «Дон».
Замглавы Новороссийска Александр Яменсков сообщил, что боеприпас находился в 300 м от проезжей части.
«Ожидаем саперов Донского спасательного центра МЧС России. Уничтожение снаряда будет произведено сегодня на полигоне Раевском примерно в промежутке с 15:00 до 16:00», — написал Яменясков в Telegram.
Он призвал жителей и гостей Новороссийска сохранять спокойствие и заверил, что все меры безопасности предприняты.
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