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Три беспилотника сбиты на подлете к Воронежу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-bespilotnika-sbity-na-podlete-k-voronezhu
Три беспилотника сбиты на подлете к Воронежу
Три беспилотника сбиты на подлете к Воронежу

Об этом утром 14 июля сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Инцидент произошел, по словам Гусева, 13 июля.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал губернатор Воронежской области в Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что держит ситуацию под своим контролем.

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Что делать, если обнаружили беспилотник. Несмотря на кажущуюся легкость и хрупкость этих летательных аппаратов, угрозу нельзя недооценивать. Тем более, если это легкий дрон-камикадзе. Крупные экземпляры могут обладать большой грузоподъемностью, нести сотни килограммов груза и сбрасывать его.

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