Три беспилотника сбили в Московской и Калужской областях

Об этом сообщили 4 июля в экстренных службах.

По данным источника, три беспилотника самолетного типа в разное время направлялись в сторону Москвы.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавили два беспилотника. Обломки одного из беспилотников упали на территории поселка Валуево. Кроме того, проверяют данные о падении еще одного БПЛА в районе подмосковной Кубинки.

Известно также об одном сбитом беспилотнике в Калужской области, сообщает ТАСС.

Один из сбитых дронов упал на хозпостройку на территории частного домовладения в поселке Кривошеино в Новой Москве. В эти минуты пожарные тушат возникшее возгорание.

В связи с произошедшим 5 авиарейсов, прибывающих в столичный аэропорт Внуково, перенаправили в другие аэропорты Москвы. По данным онлайн-табло аэропорта, в Домодедово перенаправили рейсы из Шарм-эль-Шейха и рейс из Дубая, в Шереметьево — рейсы Махачкалы, Новосибирска и Челябинска. Еще один еще один рейс из Анкары более часа кружит в районе аэропорта Внуково, сообщает «Газета.ru».