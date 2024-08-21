Три артезианские скважины отремонтировали в Тбилисском районе

В станице Тбилисской провели реконструкцию артезианских скважин на улицах Совхозной, Набережной и Широкой по краевой государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Все работы провели в установленные сроки. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Специалисты прочистили фильтрационное оборудование, обеспечили герметичность труб. Работы выполнили на глубине от 200 до 500 м», — уточнил он.

Всего в регионе за 2024 год проведут ремонт и реконструкцию 390 км сетей, 43 объектов водоснабжения и водоотведения. На работы из бюджета края выделили 4,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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