Три артезианские скважины обновили в Усть-Лабинском районе

Водоснабжение станицы Ладожской улучшили в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Работы проходили по поручению Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

На личном приеме граждан губернатору о проблемах с водоснабжением сообщил местный житель Дмитрий Крымов. Из-за большого водопотребления и малого объема поднимаемой воды летом случались перебои с водоснабжением в центральной и западной части станицы.

По словам главы региона, в Ладожской центральным водопроводом пользуются около 16 тыс. жителей.

«Для нас важно обеспечить их качественной питьевой водой. Капитальный ремонт сразу трех артезианских скважин позволил улучшить водоснабжение для 3 тыс. жителей, обеспечить детский сад, две школы и дом культуры», — отметил губернатор.

Скважину на улице Комсомольской после длительного простоя ввели в эксплуатацию. Благодаря капремонту еще две скважины на полную мощность заработали на центральном водозаборе. На выполнение ремонтных работ из краевого и местного бюджетов выделили свыше 6,8 млн рублей.

В планах в этом году на Кубани модернизировать 46 скважин, на это и краевого бюджета направили 180 млн рублей. Среди них отремонтировали уже 35 скважин.

Кроме того, в селе Раздольном Кущевского района по поручению губернатора построили блочную котельную. Они обеспечила ресурсом культурно-досуговый центр. Стоимость работ составила более 21,5 млн рублей. Глава региона подчеркнул, что газовое отопление для центра необходимо, поскольку жители должны иметь возможность проводить свободное время в комфорте.

«Учреждения культуры в небольших поселениях — места притяжения для взрослых и молодежи. В культурно-досуговом центре села Раздольное работают библиотека, музейная комната, клубные формирования вокальной, театральной, танцевальной направленностей, которые посещает свыше 360 человек», — сообщил Кондратьев.

Котельные в регионе обновляют в рамках госпрограммы «Развитие ТЭК» и инвестсоглашений. Из запланированных на этот год 52 объектов уже готовы 46. Для 18 муниципалитетов края на теплоснабжение выделили свыше 390 млн рублей. Каждый год на Кубани модернизируют не менее 50 котельных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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