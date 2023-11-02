Отопительный сезон стартовал в 40 муниципалитетах Краснодарского края

Подача тепла начинается только при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 °С. В жилых домах и соцобъектах отопление включают по заявкам.

Полностью отопительный сезон стартовал в 22 муниципалитетах, сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

«В 18 районах котельные запущены частично — по заявкам жильцов. На сегодня в Краснодарском крае более 80% котельных уже функционируют», — уточнил Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Из-за теплой погоды отопление еще не включили в Белореченском и Тбилисском районах, а также в Сочи и Геленджике. Начало отопительного сезона проходит в штатном режиме. Во всех городах и районах Кубани действуют горячие линии по вопросам отопления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: отопительный сезон в Туапсе стартует 1 ноября.