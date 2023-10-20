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Отопительный сезон в Туапсе стартует 1 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otopitelnyj-sezon-v-tuapse-startuet-1-noyabrya
Отопительный сезон в Туапсе стартует 1 ноября
Фото pixabay.com

Соответствующее постановление подписал и. о. главы города Артем Берсенев.

Социальные объекты к отоплению начнут подключать 30 октября, вывод теплоносителя в системы должны обеспечить в течение суток.

В квартиры местных жителей тепло начнут подавать с 1 ноября, нормализовать температуры должны в течение пяти суток.

Читайте также: в Анапе стартовал отопительный сезон — теплоснабжающие организации города-курорта 16 октября начали включать отопление по заявочному принципу.

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