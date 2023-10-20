Отопительный сезон в Туапсе стартует 1 ноября

Соответствующее постановление подписал и. о. главы города Артем Берсенев.

Социальные объекты к отоплению начнут подключать 30 октября, вывод теплоносителя в системы должны обеспечить в течение суток.

В квартиры местных жителей тепло начнут подавать с 1 ноября, нормализовать температуры должны в течение пяти суток.

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